Igiene urbana, Angarano: “Punto votato all’unanimità, cambi condizionano servizio”

“In un clima costruttivo in consiglio comunale abbiamo discusso di igiene urbana e del sistema di raccolta rifiuti. Abbiamo esposto le misure che stiamo mettendo in campo sia per meglio calibrare il servizio sia per contrastare l’abbandono di rifiuti”. Lo afferma il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano dopo il consiglio comunale monotematico di ieri che aveva l’igiene urbana come argomento da trattare.

“Doveroso, per riportare una fotografia della situazione attuale, un excursus storico delle vicende legate ai vari cambi di gestore che fortemente condizionano il servizio e la necessità di dover puntare ad un servizio con contratto più lungo, anche attraverso accordi di più ampio respiro territorialmente parlando. Questo consentirebbe maggiori investimenti a lungo termine da parte del gestore, che si tramuterebbero in un servizio migliore.

“È stato votato all’unanimità – continua – recependo le osservazioni dell’opposizione ed eliminando ogni premessa politica di parte, l’ordine del giorno proposto dalla maggioranza che da un forte mandato al sindaco ed agli organi amministrativi. Una bella pagina di politica cittadina, che vede la maggioranza tecnicamente pronta e preparata ad affrontare le sfide dei prossimi cinque anni nel rispetto delle proposte della minoranza, purché non caratterizzate da strumentalizzazioni più tipiche del clima da campagna elettorale”.