Idee, progetti e aspirazioni; Gianni Casella stamane ospite in diretta a Radio Centro

Comincia l’ultimo giorno di campagna elettorale, il silenzio partirà dalla mezzanotte di stasera, e Gianni Casella, candidato alla Camera per la coalizione Azione-Italia Viva, sarà subito protagonista dal primo mattino.

Casella, infatti, sarà ospite di Radio Centro, FM 93.100, per parlare in diretta delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre e di quelle che sono le sue idee, progetti, aspirazioni per il bene del territorio e della città che intende rappresentare.