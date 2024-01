Giovani Democratici e Bisceglie Illuminata: “Consiglio Comunale su emergenza abitativa”

“Le famiglie, gli studenti fuori sede, i giovani, i lavoratori fuori sede, i pensionati da anni attendono politiche abitative in grado di dare non solo una risposta all’abitazione, ma anche un luogo sicuro in cui vivere e costruire il futuro”. Parte così la nota congiunta a firma Giovani Democratici e Bisceglie Illuminata.

“L’attuale livello degli affitti sul mercato privato della casa è, per molte famiglie, letteralmente insostenibile a causa della diffusione del lavoro povero e precario. Giovani, soprattutto studenti, e meno giovani fanno sempre più fatica a trovare un appartamento – evidenziano – soprattutto per l’aumento vertiginoso dei prezzi. Stando agli ultimi dati ISTAT, gli affitti sono aumentati in media del 6,8%”.

“Permangono inoltre l’assoluta carenza di risorse per il sostegno dell’edilizia residenziale pubblica e l’assenza di una politica attiva di graduazione delle esecuzioni degli sfratti con garanzie di passaggio da casa a casa per gli inquilini sfrattati, per favorire e incentivare protocolli territoriali in materia. Pertanto chiediamo al Sindaco – conclude la nota congiunta – al Presidente del Consiglio Comunale ed a tutti i Consiglieri Comunali; di convocare un Consiglio Comunale Monotematico sull’emergenza abitativa (richiesta già protocollata con relativa bozza di deliberato)”.