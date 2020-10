Emiliano: “Chiusura scuole? Se contagi salissero di 4/5 volte non è da escludere”

“Se i contagi dovessero salire di quattro o cinque volte non è da escludere la chiusura delle scuole, come fatto dal governatore De Luca”. È quanto dichiarato da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ospite della trasmissione L’aria che tira, durante la quale ha commentato la drastica decisione del suo collega campano di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado dopo la rapida salita dei contagi.

“La tenuta dell’economia e l’istruzione sono due elementi per cui vale la pena correre un rischio maggiore, ma bisogna dire le cose in maniera chiara”, continua Emiliano. “Mettere in movimento centinaia di migliaia di persone attorno al mondo della scuola, perché parliamo dell’intero movimento che la scuola determina, è un rischio molto elevato che abbiamo accettato di gestire, ma che dobbiamo essere in grado di controllare. Se ci scappa di mano è molto pericoloso”.

Secondo il governatore, inoltre, il problema principale sarebbe quello dell’impatto sul sistema di prevenzione e diagnostica: “Quando si contagia anche una sola persona all’interno dell’istituto, l’impatto sul sistema di prevenzione è assai gravoso. Il numero di tamponi che dobbiamo prelevare e analizzare è enorme. Questo ci manda in tilt completamente”.