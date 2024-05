Consiglio comunale, approvati Rendiconto gestione 2023 e aggiornamento piano opere pubbliche

Nella seduta di Consiglio Comunale di lunedì 20 maggio l’assise ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza, il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2023 e i suoi allegati.

Disco verde anche all’aggiornamento del Programma Triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici e del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026. Il provvedimento comprende: i progetti definitivi per la realizzazione di vasche e canali di mitigazione del rischio idraulico ad est e a ovest della Città; ulteriori finanziamenti per la scuole Monterisi e Carrara Gioia; il recupero del piano terra dell’immobile della caserma dei Carabinieri, 440 metri quadri di spazio inutilizzato, per un primo lotto di interventi finalizzati a destinare la parte abitabile ad alloggi per i carabinieri; un progetto per la gestione dei servizi dedicati all’assistenza dei minori a rischio nell’ex mattatoio comunale in fase di riqualificazione.

Il consiglio comunale ha approvato altresì l’integrazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari relativo all’anno 2024; il Regolamento TARI anno 2024 coordinato con le novità introdotte dal nuovo Statuto del Contribuente; il Regolamento Comunale per il recepimento dello Statuto del Contribuente; il Recepimento nuova perimetrazione dell’ARO BT/2 ed approvazione dello schema della nuova convenzione; il regolamento comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer; l’adesione al Gruppo di Azione Locale per la pesca “Terre di Mare”.