Azione: “Chiesto a Presidente Emiliano che Ospedale di Bisceglie diventi di primo livello”

“Abbiamo chiesto al Presidente Emiliano, anche nella sua qualità di Assessore ad interim alla Sanità, di riqualificare l’Ospedale di Bisceglie, trasformandolo da P.O. di base a P.O. di I livello”. Così i Consiglieri regionali del Gruppo Azione Ruggiero Mennea, Fabiano Amati e Sergio Clemente.

“L’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie si caratterizza per la sua capacità organizzativa, malgrado gli spazi limitati, e per il grado di soddisfazione dei pazienti, grazie alla quotidiana abnegazione personale degli operatori sanitari e all’elevata professionalità del personale sanitario, sapientemente guidato dalla Direttrice Sanitaria. Questo Ospedale è un punto di riferimento per oltre 200.000 cittadini residenti nei comuni di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo e Terlizzi” – proseguono i Consiglieri.

“È noto che in seguito al piano di riordino ospedaliero approvato dalla Regione, nei prossimi anni sorgerà tra Bisceglie e Molfetta il nuovo Ospedale di I livello del nord-barese, ma i cittadini non possono aspettare tanto a lungo per ricevere i servizi sanitari aggiuntivi di cui beneficeranno con la costruzione del nuovo Ospedale. Per questo è indispensabile che tali servizi siano resi disponibili sin da ora attraverso la riqualificazione del Vittorio Emanuele II. In tal modo, la Direzione Strategica dell’ASL potrà offrire tutti quelle prestazioni che a regime offrirà il nuovo Ospedale del Nord-barese, una volta realizzato”.

“Siamo convinti che il Sindaco di Bisceglie sarà con noi in prima linea affinché questa richiesta sia accolta e siamo parimenti convinti che il Presidente Emiliano farà tutto quanto in suo potere per realizzare questa riqualificazione. La tutela della salute dei cittadini è il diritto più importante da tutelare e va garantita anche a questo territorio interprovinciale”, concludono i Consiglieri Mennea, Amati e Clemente.