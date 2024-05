Angarano: “Censito oltre trenta siti da bonificare, gli autori di questo scempio devono vergognarsi”

“In questi giorni, in sinergia con l’Assessorato all’igiene coordinato da Angelo Consiglio, stiamo ripulendo le nostre campagne da cima a fondo con un finanziamento regionale di 35mila euro ottenuto dalla nostra Amministrazione”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Abbiamo censito oltre trenta siti da bonificare in tutto il territorio extraurbano e stiamo procedendo progressivamente – fa sapere – cercando anche di massimizzare il recupero delle frazioni riciclabili e ridurre al minimo il residuo destinato allo smaltimento in discarica. Quello su cui invito a riflettere è come siamo stati in grado di ridurre il nostro meraviglioso agro ad immondezzaio, con un totale menefreghismo di tutto e di tutti, un totale disinteresse per l’ambiente, la natura, il rispetto della cosa pubblica”.

“Gli autori di questo scempio, che magari sono poi i primi a lamentarsi sui social della sporcizia in giro, devono vergognarsi. Solo trogloditi della peggior specie possono non comprendere, nel 2024, che abbandonare illegalmente rifiuti e inquinare si ritorce contro la Comunità e compromette il futuro dei loro figli.È una battaglia di civiltà che continueremo a combattere senza tregua, con ogni mezzo, partendo dai bambini e dai ragazzi, la nostra speranza per un futuro migliore dove tutti i Cittadini, con amore, rispetto e senso di Comunità – conclude Angarano – siano i primi difensori del patrimonio comune. Bisceglie è casa nostra, trattiamola come tale”.