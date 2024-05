Spina: “Amministrazione di Bisceglie sembra società per azioni in cui si entra per quote elettoriali”

“Oggi se ne sono accorti i giovani del PD di Bisceglie, ma l’inganno sfuggì a molti elettori e addirittura al Presidente Emiliano, che venne pubblicamente ad abbracciare l’accordo destra-sinistra con il PD che decise di sostenere al ballottaggio questa amministrazione”. Così commenta, in apertura della sua nota, il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina in merito alla dichiarazioni rilasciate congiuntamente da Angelica Curci (capo dipartimento agricoltura del PD Regione Puglia), Alberto De Toma (segretario provinciale BAT GD) ed altri firmatari in seno alla sezione cittadina del Partito Democratico sulle scelte fatte negli ultimi tempi.

“Il tempo ci dà e soprattutto ci darà ragione – continua – ma il degrado culturale e materiale e i relativi danni alla città, sotto gli occhi di tutti, sono imperdonabili e incommensurabili. Ho spiegato in consiglio che l’amministrazione di Bisceglie sembra una società per azioni, in cui si entra per quote (elettorali) e senza guardare ai programmi e alle idee che rimangono sulla carta. La dichiarazione dei Giovani Democratici pubblicata sulla stampa oggi, purtroppo, consacra (in ritardo) questa amara realtà, che sta affossando la città”.