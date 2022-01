Di Pinto (Bisceglie Unita): “Con realizzazione rampa superato ostacolo fisico e metaforico”

“A fine agosto 2021 abbiamo comunicato che i lavori per la costruzione di una rampa per disabili si sarebbero conclusi da lì a breve, purtroppo tra Covid e burocrazia la cosa è andata per le lunghe. Oggi possiamo dire che ogni ostacolo, fisico e metaforico, è stato finalmente superato: alla rampa manca giusto qualche piccolo dettaglio estetico”. A parlare è Tommaso Di Pinto di Bisceglie Unita che aveva preannunciato il progetto durante la scorsa estate (leggi qui).

“Un doveroso ringraziamento va all’assessore Angelo Consiglio, che avendo preso a cuore la vicenda ci ha supportato e seguito passo passo – conclude D Pinto – nell’iter che ha portato a questa magnifica conclusione”.