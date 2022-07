Convocato consiglio comunale: si torna a discutere di Tari dopo i precedenti rinvii

È convocato per oggi, 14 luglio ore 16.30 in seconda convocazione, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e svolgimento in presenza a porte chiuse, presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista Bruni previsto il 12 luglio in prima convocazione e poi rinviato per non aver raggiunto in numero minino di partecipanti.

Il Consiglio Comunale è convocato dopo i numerosi rinvii e lo scambio di accuse reciproche tra maggioranza e opposizione sull’approvazione delle nuove Tariffe Tari. Si tornerà quindi a discutere di questo, ma anche di molto altro.

Undici i punti all’ordine del giorno:

Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva

Approvazione piano economico finanziario 2022-2025 validato da Ager Puglia

Approvazione Tariffe TARI 2022 conseguenti al PEF 2022-2025 validato da AGER con determinazione del D.G. n. 269 del 27/06/2022_

Adesione del Comune di Bisceglie al Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Bisceglie

Riconoscimento di debito fuori bilancio per prestazioni sanitarie necessarie per cure urgenti a un gatto randagio ferito rinvenuto dai Vigili del Fuoco in Bisceglie in Largo Fausto Coppi.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 375/2022 del 18/02/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani notificata al Comune in data 25/02/2022.

Fornitura servizio energia elettrica. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 392/2012 – C.M. A. c/ Comune – Avv. Francesco Armenio

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 126/2021 – L.G. c/ Comune – Avv. Guido GIANNUBILO

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 89/2022 – M. B c/ Comune – Avv. Giuseppina FESTA

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della ordinanza esecutiva di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1784/2021 del Tribunale di Trani notificato al Comune in data 29/04/2022.

Per seguire in diretta lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale collegarsi al seguente link: https://youtu.be/9ncpTOlOLZM