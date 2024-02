Convocati comizi elettorali per elezione Consiglio Provinciale della BAT

La Provincia Bat informa che sono stati convocati i comizi elettorali per procedere il 17 Marzo 2024 all’elezione del Consiglio Provinciale della Provincia Barletta Andria Trani.

Gli aventi diritto al voto sono i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica dei Comuni della Provincia Barletta Andria Trani. Sono eleggibili al Consiglio Provinciale i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica alla data del 17/03/2024.

L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Le liste dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani, con sede a Trani, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 25 Febbraio e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 26 Febbraio.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel seggio che sarà costituito presso la sede legale della Provincia di Barletta – Andria – Trani, ad Andria in Piazza San Pio X n. 9