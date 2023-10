Consiglio comunale, Spina: “DUP e programmi per il 2024: nessun aiuto per le criticità sociali”

“DUP e programmi per il 2024: nessun aiuto per le criticità sociali (ignorata la mia proposta di garantire la continuità di “TEMENOS”), nessun riferimento alle attività produttive, alla Zes, all’area industriale, alla sicurezza dei cittadini, al riuso delle acque agricole in favore degli agricoltori”. Esordisce con queste parole il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina dopo il consiglio comunale tentuosi lo scorso 3 ottobre.

“Ignorate dal DUP presentato da Angarano anche le proposte dei programmi amministrativi di Fata e del PD su sicurezza, comunità energetiche e Asi. Noi garantiamo coerenza e onestà intellettuale continuando a votare contro e a stare all’opposizione – affema – senza farci tentare da poltrone o interessi e garantendo, solo per passione e rispetto del mandato elettorale, l’unico vero e solido baluardo di democrazia e attenzione verso gli interessi dei cittadini”.