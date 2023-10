Consiglio comunale, approvato bilancio consolidato e DUP 2024/2026

Il Consiglio comunale di ieri ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza il bilancio consolidato e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026. Disco verde all’unanimità per le modifiche e integrazioni alla deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 03.06.2019 sul regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta del registro dei testamenti biologici – disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

“Il bilancio consolidato conferma l’ottimo stato dei conti del Comune di Bisceglie”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Con riferimento alla partecipazione più importante, quella della Società Bisceglie Approdi, dobbiamo rimarcare gli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi tre anni, in cui è diventato davvero un marina-resort e volano sociale, culturale ed economico di Bisceglie. In sintesi, uno dei migliori porti in Italia per numero di certificazioni e prestigiosi riconoscimenti ottenuti. Il fatto che il nostro porto turistico sia sempre sold-out ne è la conferma e ha fatto sì che gli utili conseguiti negli ultimi tre anni fossero reinvestiti per migliorare ulteriormente la struttura”.

“Il DUP 2024-2026 è l’espressione di una visione armonica della Città che guarda al futuro, che vuole essere sempre più moderna, offrire servizi migliori e aumentare progressivamente la qualità della nostra vita”, ha continuato il primo cittadino di Bisceglie. “Sono previsti importanti investimenti in tutti i settori: nuovi parchi cittadini che si stanno già realizzando nel quartiere San Pietro e nell’area dell’ex depuratore oltre al parco Lama Santa Croce inserito fra le aree di interesse naturalistico e all’Ecomuseo che vede Bisceglie capofila; quasi dieci milioni di euro per le scuole con nuove mense, un nuovo asilo nido e una nuova scuola per l’infanzia; altri dieci milioni di euro per gli impianti sportivi e ancora altri dieci milioni per progetti bellissimi, come la casa delle arti e della musica nel Monastero di San Luigi. A breve partono i lavori per la riqualificazione dell’area del Calvario in piazza Vittorio Emanuele e la sistemazione della pavimentazione nel centro storico. Si sta lavorando”, ha aggiunto il Sindaco Angarano, “all’ex mattatoio comunale che diventerà un centro di aggregazione e inclusione per ragazzi. Continueremo ad aggiustare le nostre strade, e oltre a riasfaltare, procederemo all’ampliamento e alla messa in sicurezza del Ponte Lama, di via Verdi, di via Crosta, mentre via San Mercuro è in fase di ultimazione. Stiamo per riaprire la biblioteca comunale e il teatro Garibaldi dopo importanti lavori. Stiamo realizzando altri alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Crosta e altri sorgeranno in via San Martino. Continueremo ad implementare la videosorveglianza e, sempre per ottenere maggiore sicurezza, abbiamo assunto altri otto agenti di Polizia Locale. Sono in corso i lavori al mercato ittico e abbiamo un finanziamento di 7.500.000 di euro per il nuovo mercato ortofrutticolo, oltre al progetto per il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura. Tutti questi sono solo alcuni dei lavori che realizzeremo, già finanziati, alcuni già affidati e cantierizzati. Non un libro dei sogni, insomma, ma progetti reali e concreti funzionalizzati ad uno sviluppo complessivo di Bisceglie, con una visione chiara”, ha puntualizzato il sindaco di Bisceglie. “Un grande lavoro di squadra che coinvolge tutta l’Amministrazione Comunale. Il mio ringraziamento va quindi ai dirigenti Comunali e al Segretario Generale, unitamente a funzionari e dipendenti”.

“Le modifiche al regolamento sulle disposizioni anticipate di trattamento sono un ulteriore passo avanti per la nostra Comunità in tema di diritti e civiltà”, ha concluso il Sindaco Angarano. “È giusto, oltre che profondamente umano, rispettare la volontà di una persona rispetto a trattamenti e cure sanitarie, in previsione dell’eventuale impossibilità di potersi esprimere e decidere a causa dello stato di salute”.