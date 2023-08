Consiglio comunale, approvato da maggioranza e opposizione ordine del giorno su igiene urbana

“Dopo un serrato e serio confronto tra opposizione e maggioranza sulla questione dell’emergenza rifiuti, il consiglio comunale ha trovato una sintesi unitaria con la stesura e l’approvazione di un ordine del giorno che recepisce alcuni punti richiesti dai consiglieri di opposizione e alcuni punti chiesti e proposti dalla maggioranza”. Sono le prime parole della nota congiunta firmata da Giorgia Preziosa. Gianni Casella, Mimmo Spina, Luigi Cosmai, Paolo Ruggieri e Francesco Spina.

“Il sindaco e gli organi competenti comunali si attiveranno subito, ognuno per le sue competenze, per aumentare controlli e sanzioni per i trasgressori, ma anche per incentivare con premialità economiche i cittadini che saranno più virtuosi con la raccolta differenziata. Inoltre – prosegue la nota – di comune accordo si attiveranno le procedure più idonee per rivedere l’attuale sistema e modificare se possibile l’attuale capitolato”.

“Con questo deliberato votato all’unanimità la città di Bisceglie si dimostra unita e più forte, nell’ambito territoriale di raccolta (ARO). Non saranno più ammesse dilazioni e Bisceglie chiederà alle autorità competenti, con autorevolezza, di poter espletare gare per appalti che consentano alle imprese partecipanti di compiere gli investimenti necessari per un svolgere buon servizio con un occhio attento anche alla tutela dei dipendenti attualmente mortificati e perseguire il sistema della tariffazione puntuale già votato all’unanimità da tutte le forze politiche nel 2016. L’esperienza e le proposte delle opposizioni sono state intelligentemente recepite dal sindaco Angarano e dalla sua maggioranza – sottolineano in chiusura – producendo una condivisione di intenti e in dialogo importante e strategico tra maggioranza e opposizione sulla questione emergenza rifiuti, che non può che fare bene alla città e agli interessi dei cittadini”.