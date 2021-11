Bisceglie5Stelle su proposta Libera il Futuro: “Pronti a condividere questo percorso”

“Prima le idee e poi i nomi. Un’alternativa per la città, la si costruisce anteponendo idee e programmi alle candidature. Questo il corso che vogliamo condividere con chi ha passione e voglia di uscire dal torpore amministrativo e politico per dar vita ad un sincizio basato su quei valori imprescindibili quali competenza, trasparenza ed affidabilità a partire sin dal progetto politico. Valori che si concretizzino e prendano forma in candidati coesi verso un indirizzo che metta al primo posto gli interessi della collettività e non interessi ed ambizioni personali. Apprezziamo quindi la proposta di una piattaforma digitale che sintetizzi tali concetti assolutamente, a nostro avviso, aggregativi e non divisivi che nella giornata odierna leggiamo formulati dal movimento civico Libera il futuro e ne condividiamo la modalità”. Con queste parole Bisceglie5Stelle appoggia la proposta fatta dal movimento civico “Libera il Futuro” (leggi qui).

“Una fucina di idee funziona meglio che una organizzazione di interessi. Tocca ora a tutti i cittadini di buona volontà – prosegue la nota – adoperarsi verso un’alternativa concreta che porti nuova linfa ad un ‘polo allargato’, una fucina, per l’appunto, dove convergano esperienza e giovani proposte così da fondere concretezza e lungimiranza”.

“Noi siamo pronti a condividere questo percorso, senza personalismi, discutendo prima di programmi – concludono i pentastellati – che portino naturalmente poi alla scelta dei rappresentanti. Riteniamo che con questo metodo si coniughi forma e sostanza per uscire dal pantano politico-amministrativo in cui versa la città e avviare insieme alle altre forze politiche, movimenti civici, associazioni e cittadini volenterosi un percorso programmatico condiviso che abbia come stella polare il bene comune”.