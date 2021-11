Movimento “Libera il Futuro” lancia appello: “Prima i temi, poi i nomi candidati sindaco”

Il movimento civico “Libera il Futuro” lancia un appello a cittadini e forze politiche biscegliesi: “Costruiamo, per tempo, un percorso di confronto che porti a un contratto di governo. Una piattaforma di idee da scrivere superando le differenze ideologiche. Restituiamo anima, visione e identità alla nostra città”.



“Non intendiamo adeguarci all’approccio stantio della campagna elettorale permanente, non fanno per noi i cartelli elettorali sottovuoto, le armate di candidati in cerca di un posto al sole, le solite facce che si presentano o ripresentano senza un accenno di ricambio generazionale. Il passato lo conosciamo, guardiamo al futuro”, scrivono gli esponenti del movimento. “Vogliamo partire dai temi, non dai nomi dei candidati a sindaco, piuttosto da indirizzi politici chiari che liberino il futuro della città, sprigionino e mettano in rete le sue energie migliori”.

“Saremo disposti a discutere e aperti a un percorso di confronto e condivisione, senza steccati ideologici, con chi vorrà condividere i punti programmatici, le idee e le sollecitazioni che proponiamo da arricchire e raffinare insieme, nei prossimi mesi. Raccontiamo la verità, senza promesse: la Bisceglie da lasciare ai nostri figli non può più aspettare e ha bisogno di visione a lungo termine e di anni e anni di lavoro e impegno”, si legge nel comunicato stampa.

Le proposte di “Libera il Futuro” sono state pubblicate online e sono disponibili al seguente link: https://www.liberailfuturo-bisceglie.it/prima-le-idee/.