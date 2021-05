Bisceglie Bandiera Blu 2021, Angarano: “Vetrina internazionale che mette in mostra il nostro territorio”

Bisceglie ha ottenuto la Bandiera Blu 2021, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) alle migliori spiagge e approdi turistici del Paese. L’ufficialità è arrivata nella conferenza che si è tenuta questa mattina. Bisceglie è tra le 15 new entry in Italia ed è entrata così a far parte dei 201 Comuni in Italia a potersi fregiare dell’ambito vessillo. Bisceglie, difatti, ha ottenuto la bandiera blu sia per due spiagge (tratti di costa che orientativamente vanno dal Cagnolo a Salsello e da Salsello all’altezza del Camping), sia per gli approdi, con il riconoscimento assegnato anche al porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi.

“Siamo felici e orgogliosi per questo storico obiettivo raggiunto che proietta Bisceglie tra le migliori località balneari e diportistiche della nostra penisola”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La bandiera blu, che mancava nella nostra Città da quindici anni, è un potentissimo strumento di promozione turistica, una vetrina nazionale e internazionale che ci consente di mettere in mostra il nostro territorio, la nostra bellissima costa e il mare eccellente con una ottima qualità delle acque. Il miglior viatico alla vigilia della stagione estiva, che auspichiamo, compatibilmente con la pandemia in corso, possa rappresentare l’inizio della ripresa economica e sociale partendo proprio dalle nostre bellezze e dal nostro mare. La bandiera blu è frutto di un lavoro sinergico e lungimirante che parte da lontano e che riguarda, per esempio, l’incentivazione della mobilità sostenibile con l’aumento delle piste ciclabili e delle aree pedonali, la cura all’ambiente, l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Un grande lavoro di squadra effettuato dall’Amministrazione Comunale tutta e dagli uffici, a cui va il nostro ringraziamento”, ha concluso il Sindaco Angarano.