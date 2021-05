La città di Bisceglie ed il suo porto turistico ricevono la Bandiera Blu 2021

Sono stati annunciati i premiati della 35esima edizione del programma Bandiera Blu promosso dalla Foundation for Environmental Education, che assegna il prestigioso vessillo ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e i servizi balneari di qualità. Bisceglie è tra le 201 le località premiate, come annunciato sui social dal sindaco Angelantonio Angarano, che in questi minuti sta seguendo la conferenza di presentazione dei riconoscimenti.

Ogni località può essere premiata per una o più spiagge: il totale dei lidi italiani che brillano per servizi e acque pulite sale a 416, circa il 10% delle spiagge segnalate a livello mondiale. A questo risultato si aggiungono 81 approdi turistici premiati, tra cui il Porto Turistico Marina Resort ‘Bisceglie Approdi’.

I 17 Comuni pugliesi che si fregiano allora della Bandiera Blu sono: per la provincia di Foggia le Isole Tremiti (new entry del 2020), Peschici e Zapponeta; per la provincia Bat ci sono Margherita di Savoia e la novità Bisceglie; per la provincia di Bari Polignano a Mare e il ritorno di Monopoli; per la provincia di Brindisi figurano Fasano, Ostuni e Carovigno; quella di Taranto ha Castellaneta, Maruggio e Ginosa; per la provincia di Lecce si riconferma Melendugno, insieme ad Otranto, Salve e la novità Nardò, che scalza Castro.