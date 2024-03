Questa sera alle Vecchie Segherie Mastrototaro un dialogo a due voci tra giovani autori

Questa sera alle Vecchie Segherie Mastrototaro un dialogo a due voci: due autori pugliesi, esordienti ed entrambi nella scuderia di “Accento edizioni”, la Casa editrice fondata nel 2022 da Alessandro Cattelan e diretta da Matteo B. Bianchi, che punta a portare alla luce nuove e originali voci della narrativa italiana.

A presentarsi al pubblico saranno i giovanissimi Raffaele Cataldo con “Di me non sai” e Mohamed Maalel con “Baba”, primo libro per entrambi e due storie che hanno molti punti in comune. L’incontro, oggi alle 19, sarà moderato da Miriam Cosmai.

“Di me non sai” racconta una relazione vissuta in modo opposto, incompatibile, la cui natura sidisvela al lettore solo con lo scorrere del romanzo. Raffaele Cataldo mostra in questo libro il disallineamento dei sentimenti e le conseguenze dolorose che può avere, la lentezza delle estati calde pugliesi, e gli amori ossessivi (presenti e assenti) che come i semi d’avena infestante si attaccano a capelli, scarpe e vestiti.

“Baba”, il romanzo di Mohamed Maalel, è invece una storia non scontata sulla multiculturalità, l’identità e i legami. Una lunga lettera a un padre a cui non ci si è potuti mostrare fino infondo per quello che si è, in cui il racconto si rovescia presto, in realtà, nel più commovente tentativo di ascolto.