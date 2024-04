Virtus Bisceglie, ultima di campionato con il Real San Giovanni

Conquistati i playoff con una giornata d’anticipo, la Virtus Bisceglie chiuderà la regular season con il Real San Giovanni nel match in programma al “Di Liddo” e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. Fischio d’inizio ore 16.30.

I virtussini mettono nel mirino il successo numero 17 per chiudere il campionato sul gradino più basso del podio mantenendo un vantaggio di 2 lunghezze sull’Ideale Bari e disputare la semifinale tra le mura amiche. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 3-1 sul Maracanà San Severo e non conquistano punti in trasferta dal quindicesimo turno (vittoria per 5-3 sulla Gioventù San Severo).

Si affrontano il miglior attacco e la quinta peggior difesa. Virtussini a segno in 62 occasioni mentre, il Real San Giovanni ha subito sinora 52 gol. All’andata i biscegliesi furono battuti per 4-1.

Foto: Cristina Pellegrini