Giornata mondiale del libro, a Bisceglie parte il progetto “Ti dono la mia voce”

Il Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie insieme con Universo Salute Opera don Uva e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS-APS – Puglia – Centro Regionale Audiolibro Puglia presenta in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, 23 aprile ore 18.00, il progetto Ti dono la mia voce.

Il Centro Regionale dell’Audiolibro è un servizio gratuito che l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia offre ai non vedenti, agli ipovedenti e a tutti i cittadini pugliesi e stranieri residenti nel territorio regionale con difficoltà di lettura autonoma per il tramite dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS -APS – Consiglio Regionale della Puglia (L.R. 6 febbraio 2013 n°7 art.21).

Il Centro cura la registrazione, la produzione e la distribuzione di audiolibri realizzati da speaker professionisti e “donatori di voce volontari”. La conferenza avrà luogo nella sala convegni dell’amministrazione di Universo Salute Opera don Uva alla presenza degli organizzatori e di quanti vorranno conoscere nel dettaglio il progetto.

Previsti gli interventi di Mariagiovanna Amoroso, presidente del Circolo dei Lettori di Bisceglie, Marcello Paduanelli, direttore AAGG di Universo Salute, Francesco Giangualano, presidente UICI Bt, il Presidente UICI PUGLIA Paolo Lacorte, Rosa Leuci, direttrice artistica del Circolo dei Lettori ed il Garante per le persone con disabilità della regione Puglia Antonio Giampietro.

La grande occasione che la realizzazione di libri parlati offre è la possibilità di far incontrare con l’ascolto e il dono della voce generazioni e persone diverse, costruendo ponti durevoli perché consolidati dall’empatiia e dall’urgenza di un servizio vitale come la conoscenza. “È auspicabile, come già sta avvenendo – si legge nella nota – che tanti si accostino al dono della voce, studenti, insegnanti, operatori, lettori…gettare semi di conoscenza non potrà che favorire lo stare insieme all’insegna del bene comune e del ben essere”.