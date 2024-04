Sergio Rubini e Daniele Russo a Bisceglie con lo spettacolo teatrale “Il caso Jekyll”

Sergio Rubini e Daniele Russo saranno a Bisceglie il 26 aprile per chiudere la stagione di prosa 2023/24 organizzata dal Comune, con il Teatro Pubblico Pugliese, e ospitata dal Politeama Italia. Il sipario dello spettacolo noir “Il caso Jekyll”, tratto da Robert Louis Stevenson, adattamento Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini, che firma anche la regia, è previsto alle ore 21.

«Partendo dalla considerazione che il celebre romanzo di Stevenson “Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde” sia un’apologia sulla condizione umana avendo come tema centrale il doppio, che poi è il doppio che alberga in ognuno di noi, abbiamo sviluppato una drammaturgia che avesse una chiave più chiaramente psicanalitica, più vicina a quelle teorie che si svilupparono quasi mezzo secolo dopo la pubblicazione del racconto stevensoniano, e che ebbero il massimo dell’espressione negli approdi scientifici prima di Freud, poi di Jung», ha spigato Rubini.

«Il nostro testo, infatti, spogliato da qualsiasi soluzione allegorica usata da Stevenson e che dà il carattere fantastico a tutta la storia, in testa a tutti la metamorfosi di Jekyll in Hyde attraverso un esperimento chimico, la cosiddetta “pozione”, è piuttosto un viaggio nell’inconscio, nella fattispecie di un famoso luminare della medicina, Henry Jekyll, che ambendo all’individuazione di quelle che sono le cause della malattia mentale, si fa cavia e diventa poi vittima delle sue stesse teorie, tirando fuori dalla caverna del conscio ciò che è a lui stesso nascosto, la sua ombra, il suo Hyde».