Il 25 aprile dedicato alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche di Bisceglie

Il 25 aprile all’insegna dell’arte e della buona tavola. A Bisceglie sarà possibile trascorrere una giornata alla scoperta delle più interessanti bellezze storiche e architettoniche del borgo antico.

Il tour partirà alle 10,30 da piazza Margherita, con la guida turistica affidata alla storica dell’arte prof. Irene Frisari. Dopo il racconto della storia del Castello Svevo-Angioino e della Torre Normanna, il tour proseguirà lungo le fortificazioni del pentagono difensivo di Bisceglie: Mura Aragonesi, antiche torri e palazzi.

Alle 13, sosta obbligata per un pranzo tipico a base di mare e terra. Il pomeriggio sarà riservato alla visita guidata al meraviglioso Duomo romanico e al museo diocesano, autentico scrigno di opere d’arte a carattere religioso e non. Il 25 aprile culturale è una idea originale per vivere tra storia, arte, cucina tipica e bellezza questa piacevole ricorrenza.

Posti limitati, per info e prenotazioni allo: 0803958528