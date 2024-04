Primavera ricca di appuntamenti in pista e fuori per la Polisportiva Cavallaro

Con l’avvento della primavera è entrata nella fase calda la stagione della Polisportiva Cavallaro, impegnata a trecentosessanta gradi nelle diverse competizioni di ciclismo e paraciclismo a tutti i livelli, dal settore agonistico a quello della promozione della disciplina in ambito sociale.

Un ottimo risultato per la formazione biscegliese è quello conseguito da Mauro Preziosa, impegnato nel weekend del 13 e 14 aprile ai Campionati Italiani di Paraciclismo in linea ed a cronometro organizzati a Montesilvano, in provincia di Pescara. In terra abruzzese Preziosa è stato protagonista di due ottime prove che sono valse l’ottavo posto nella gara in linea ed il decimo in quella a cronometro a confermare il grande lavoro svolto dalla Polisportiva con i propri atleti.

Inoltre, il prossimo 5 maggio altri tre portacolori della squadra biscegliese saranno protagonisti sul palcoscenico nazionale in quanto saranno ai nastri di partenza dei Campionati Italiani Paralimpici delle categorie FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivo-Relazionali), in programma a Bari. Un avvenimento sottolineato con grande soddisfazione dal direttore sportivo Sabino Piccolo: “Siamo felicissimi di consentire finalmente a chi si è sempre allenato con la squadra e con i propri compagni, di mettersi alla prova in una vera gara e di impegnarsi a superare il traguardo finale, magari nelle posizioni più ambite. La competizione sarà aperta ad atleti dai 15 anni in poi, ma ci sarà anche una manifestazione collaterale aperta a tutti nella quale ognuno metterà alla prova le proprie abilità”.

Quanto all’attività di promozione la Polisportiva Cavallaro si conferma protagonista grazie alle numerose iniziative già avviate ed in programma come il progetto “In Sella con Gisella” dedicato ai bambini delle scuole dell’infanzia. Si tratta di un avvincente percorso di conoscenza rivolto ai più piccoli sui temi della sicurezza stradale e delle prime basi nell’uso della bicicletta. In ambito scolastico si segnala anche l’iniziativa che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole media “Monterisi” di Bisceglie e “Tattoli – De Gasperi” di Corato, con i quali è stato svolto un percorso di perfezionamento all’uso della bicicletta soprattutto in ambito cittadino, con un focus approfondito sulle tematiche legate alla sicurezza stradale. Infine, per il secondo anno consecutivo prosegue l’esperienza avviata con l’Associazione Pegaso, la Comunità Residenziale del Dopo di Noi di Bisceglie, con la quale la Scuola di Ciclismo “Cavallaro” ha intrapreso un percorso di crescita motoria e miglioramento psicofisico attraverso l’attività ciclistica.

Per concludere è importante sottolineare i brillanti riscontri conseguiti dalla Cavallaro nel progetto condiviso con le due realtà del Bisceglie Rugby e ASD Arcieri del Sud dal titolo “Oltre le due ruote, oltre la meta, facciamo centro”. Il programma dell’attività, sostenuta da Sport e Salute, prevede un percorso della durata complessiva di 24 mesi che permetterà a persone in condizione di disabilità e svantaggio socio-economico di praticare una tra le tre attività sportive assieme ai referenti delle stesse società.