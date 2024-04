Festival “AETAS”: spazio al Jazz con “Armonie Fluide”

Nuovo appuntamento con la musica, domenica 28 aprile alle 19:00 Artevives aps, con il contributo di Fondazione Puglia, presenta nello storico Palazzo Vives Frisari “Armonie Fluide”, quinto appuntamento del Festival AETAS che si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie.

Tra gli spunti che l’appuntamento sarà capace di offrire vi sarà il complesso ma straordinario rapporto tra il jazzista e il ritmo, il suo rapporto con l’armonia e la melodia. Un vero e proprio match mozzafiato tra arrangiamento contro estemporaneità. Il concerto sarà preceduto da una dimostrazione di quanto un jazzista sappia rapportarsi alla partitura, al materiale originale e la sua capacità di interagire con i colleghi musicisti. E inoltre si rifletterà su cosa voglia dire “Interplay” e quale sia la differenza tra il Jazz e le altre prassi esecutive cosiddette ordinarie.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio artistico saranno Valerio Silvestro al pianoforte, Loredana Lubrano alla voce, Marco Galiero al basso e Tancredi Silvestro alla batteria. La Valerio Silvestro Academy è tra i profili social più seguiti e virali del momento per la capacità di coinvolgere, profondere nozioni e generare interesse nei confronti degli internauti. Autori: Cole Porter, Eden Ahbez, Pino Daniele, Valerio Silvestro, Antonio Carlos Jobim, Charlie Parker, Irà and George Gerswin, Richard Rodgers and Heart.

E’ possibile acquistare i biglietti:

Ritirandoli di persona presso “La Nascente” Giocattoli (Via O.Tupputi n.18 Bisceglie BT) DOPO AVERLI PRENOTATI TRAMITE TELEFONO O WHATSAPP al 3495452270

Tramite BONUS DOCENTE

TRAMITE BIGLIETTERIA ONLINE VIVATICKET AL LINK: https://www.vivaticket.com/it/ticket/armonie-fluide/229671 .

BIGLIETTI:

INTERO 10€

RIDOTTO (under 15) 5€

Per info e prenotazioni: Whatsapp: 3495452270, 3423504503

Mail: artevives.info@gmail.com