Futsal, la Diaz cerca la rimonta con il Bernalda nel ritorno del playoff

Operazione rimonta per la Diaz che sabato 27 Aprile affronterà al “Pala Dolmen”, con fischio d’inizio alle ore 16.00, il Bernalda Futsal nel match di ritorno del primo turno dei playoff promozione in serie A2.

I biancorossi hanno perso il match d’andata per 4-3 e dovranno segnare un gol in più rispetto agli avversari per approdare ai tempi supplementari.

Difatti, al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la Società che nelle due gare avrà

realizzato il maggior numero di reti.

Nel caso di parità di reti realizzate nelle due gare gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, qualora anche al termine di questi le Società fossero in parità, passerà il turno la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare.

Chi la spunterà tra Diaz e Bernalda Futsal affronterà chi passerà il turno tra Castellana ed Alta Futsal.

Foto: Felice Nichilo