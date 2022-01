La Canigghie e Pro Loco, ecco gli eventi in programma per la Giornata nazionale del Dialetto

La Canigghie, Associazione per la salvaguardia e valorizzazione della lingua locale, e la Pro Loco UNPLI di Bisceglie, nell’ambito delle iniziative promosse dalla UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), annunciano le iniziative programmate per la “Giornata Nazionale del Dialetto 2022” del 17 gennaio, data destinata alla celebrazione di tale ricorrenza anche dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie.

La Giornata del Dialetto si celebrerà alle 18:30 nella Sala Convegni del Circolo Unione di Bisceglie in via Aldo Moro n. 38. La serata inizierà con una video-poesia del poeta Demetrio Rigante e i versi “Vescègghie de nótte” del poeta Matteo Dell’Olio, declamati da Nicola Gallo, in omaggio a Vescègghie, u paiése nóuste…

Franco Carriera, Natale Di Leo e Anna Lozito e Nicola Ambrosino declameranno versi dialettali di autori del passato e contemporanei.

Saranno presenti il sindaco Angelantonio Angarano, il presidente dell’Associazione La Canigghie Tommaso Fontana ed il presidente della Pro Loco Vincenzo De Feudis.

Interverranno a dare un proprio contributo culturale Giuseppe D’Andrea, studioso dell’etimo di parole dialettali, il giornalista e scrittore Luca De Ceglia e il vice presidente de La Canigghie Nicola Gallo.

Saggi teatrali di dialetto saranno curati dai componenti della Compagnia Dialettale Biscegliese e della Compagnia dei Teatranti.

Sottofondo musicale: al pianoforte M° Angelarosa Graziani e alla tromba M° Sergio Colangelo.

Nel corso della serata alcune copie del Calannèire 2022, curato da Nicola Gallo dell’Associazione La Canigghie, e del libro “Pedòte de paróle du córe” di Demetrio Rigante, saranno a disposizione per una raccolta fondi a favore della Cooperativa Uno Tra Noi.

La conduzione della serata sarà affidata a Donato De Cillis, presidente del Circolo Unione di Bisceglie.

Acceso libero con obbligo di green pass secondo le norme vigenti anti-Covid fino ad esaurimento posti disponibili.

Nei giorni a seguire, presso le scuole medie Battisti-Ferraris, Riccardo Monterisi e la scuola elementare di Carrara Reddito di Bisceglie, sono previsti degli incontri con docenti ed alunni di alcune classi in cui, con la collaborazione del poeta Demetrio Rigante, sono stati realizzati dei percorsi di poesia dialettale. Nell’occasione saranno distribuite agli alunni copie del suo ultimo libro “Pedòte de paróle du córe” ediz. De Feudis. Agli incontri parteciperanno il vice presidente dell’Associazione “La Canigghie” Nicola Gallo e il presidente della Pro Loco Vincenzo De Feudis.