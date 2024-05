Libri nel Borgo Antico, iscrizioni per laboratorio teatrale gratuito con Compagnia dei Teatranti

La Compagnia dei Teatranti, in collaborazione con il festival “Libri nel Borgo Antico” di Bisceglie e con il supporto di Universo Salute – Opera Don Uva, organizza quest’anno un laboratorio teatrale gratuito destinato alla cittadinanza e propedeutico alla messa in scena di uno spettacolo originale a chiusura della quindicesima edizione della kermesse letteraria.

Tema dello spettacolo sarà la vita, la lezione e l’opera di San Francesco D’Assisi, per un evento che si inserisce nelle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte.

Il laboratorio si articolerà in un calendario di due appuntamenti settimanali in orario serale ed è destinato anche a chi non ha mai avuto esperienza di palcoscenico e ha sempre desiderato avvicinarsi a questa forma d’arte. Gli incontri saranno coordinati da Noemi Mazzola, esperta in canto e uso della voce, Francesco di Tondo, esperto in teatro contemporaneo e sperimentale, Lella Mastrapasqua, esperta in teatro e dizione, ed Enzo Matichecchia, esperto in teatro.

Le prove, che si svolgeranno nel corso dei mesi estivi, saranno ospitate negli spazi di Universo Salute – Opera Don Uva. Alcuni degli ospiti della struttura saranno inoltre coinvolti attivamente nello spettacolo, in un’ottica di integrazione delle persone con fragilità e disabilità.

Per partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi inviando un messaggio al 3494757919 o contattando Compagnia dei Teatranti attraverso le loro pagine social su Facebook e Instagram. Termine ultimo per le iscrizioni è il 15 giugno.

Costituitasi nel 2005 per volontà di un piccolo gruppo di amici e colleghi di teatro, la Compagnia dei Teatranti dedica oggi la quasi totalità delle sue attività alla realizzazione di spettacoli teatrali di vario genere e prettamente in lingua. Ha partecipato a rassegne, festival, premi e concorsi teatrali in diverse regioni italiane, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Organizza annualmente corsi e laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti non solo finalizzati all’insegnamento dell’arte della recitazione, ma anche come forma terapeutica per lo sblocco della personalità.