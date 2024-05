Al Carruba Garden la seconda edizione di “Appuntamento In Giardino”

Tutto pronto per la seconda edizione di “Appuntamento In Giardino”, evento in programma l’1 e 2 giugno da Carruba Garden a Bisceglie.

L’evento rappresenta una opportunità per partecipare a eventi ed attività nei parchi e giardini italiani, alcuni aperti eccezionalmente per l’occasione. La settima edizione è promossa da, Ministero della Cultura, Associazione parchi e giardini d’Italia e Anci, e coinvolge oltre 20 Paesi europei. Il tema di quest’anno è “I cinque sensi in giardino”.

Da Carruaba Garden si potrà partecipare a visite guidate e laboratori. L’evento inizia alle ore 10:30 di entrambe le giornate, terminando il sabato alle 20:00 e la domenica alle 18:00. Sempre la domenica, dopo la chiusura, l’accesso al concerto di chiusura sarà consentito solo a chi ha prenotato.

Prenotazione obbligatoria tramite i link forniti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKdacCyA4eRFVxT4vr1dTFFgLxVmTQeYMcJNbM0ndpM7_D9A/viewform?usp=pp_url

I Border Society, la cui anima trae vigore proprio da una spiccata empatia per la musica afro, interpretano l’eredità musicale trasmessa dai fondatori dell’afro-beat cercando di veicolare, al tempo stesso, un messaggio a favore dell’uguaglianza e della fratellanza. Il repertorio musicale, costituito di brani editi e brani originali della band, fortemente suggestivo propone un sound in grado di coinvolgere la mente e il corpo di ogni spettatore, così che diversi cuori convergano in un unico battito.

LINK CONCERTO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUKvmJnkZlRB_d_as1ozv7EH4woAB9jU-kT6RNwuf-P7SvLQ/viewform?usp=pp_url

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contatta il 3515962034 (WhatsApp).