La parrocchia di san Lorenzo presenta la settima “Infiorata Biscegliese” / QUANDO e DOVE

Don Ferdinando Cascella, parroco della chiesa di San Lorenzo in Bisceglie, e i giovani volontari della parrocchia, organizzano la settima edizione dell’Infiorata Biscegliese.

L’infiorata è una manifestazione che si svolge ogni anno la domenica del Corpus Domini. Gli infioratori lavorano per realizzare tappeti e quadri floreali, che abbelliscono il tratto di strada di piazza Vittorio Emanuele II, destinato al passaggio del Santissimo Sacramento portato in processione dal Vescovo alle 20.30 della Domenica stessa.

L’evento vede il coinvolgimento in particolar modo di adolescenti e giovani adulti, impegnandosi in attività espressive, creative e manuali di carattere artistico. Tali attività sono finalizzate alla realizzazione di un’opera d’arte a cielo aperto con benefici per l’intera comunità.

Diverse settimane prima i maestri infioratori si occupano di scegliere la tematica e di realizzare i bozzetti dei quadri. Successivamente si provvederà alla preparazione del materiale, con setaccio del terreno, raccolta dei fiori, mondatura dei fiori (separazione dei petali per colore), sino al giorno dell’infiorata in cui i volontari provvedono all’installazione di sistemi di copertura che proteggano gli artisti e le opere dal sole e dalla pioggia, incollatura del disegno (per non sporcare l’asfalto), composizione del disegno, salvaguardia e conservazione dell’infiorata mediante irrorazione di acqua e zucchero per preservarne la vivacità dei colori.

Nel progetto sono coinvolte le diverse realtà parrocchiali, associazioni e privati cittadini, nonché aziende locali, che desiderano parteciparvi. Nel progetto vengono anche coinvolti diversi ragazzi con disabilità, grazie alla collaborazione con cooperative e associazioni attente all’inserimento sociale di questi ragazzi.

L’appuntamento è fissato per sabato 1° giugno in zona Caffè Cova dove, dalla tarda serata, partirà l’allestimento dell’infiorata fino alle ore 18:00 di domenica 2 giugno. Il passaggio della processione invece, avverrà dalle 20.00 alle 21.00.