“Sulle note di Bisceglie”, una passeggiata in città tra i luoghi della musica

Il Rotaract Club Bisceglie e Associazione 21, insieme al Rotaract Club Bari e al Distretto Rotaract di Puglia e Basilicata presentano: “Sulle note di Bisceglie“. Passeggiata tra i maestri e i luoghi della musica. Si tratta di una visita guidata in programma domenica 26 Maggio alle ore 10:00.

L’itinerario è pensato e condotto da Giovanni Di Liddo, guida turistica della regione Puglia, con l’obiettivo di portare alla luce la storia musicale e artistica di Bisceglie, attraverso la visita dei luoghi artisticamente significanti per la città.

Il punto di ritrovo e di partenza sarà la Chiesa di Santa Margherita (Strada S. Margherita), dove i visitatori saranno accolti con un allestimento di sospiri offerto dall‘associazione pasticcerie storiche “Il Sospiro di Bisceglie” e dalla presentazione dell’E.N.P.A. sez. Bisceglie. L’evento, infatti, si propone di finanziare le spese mediche sostenute dall’organizzazione no-profit, a favore del piccolo Yoghi.

La passeggiata in musica attraversa varie tappe per concludersi in bellezza con la visita alla Casa Museo Mauro Giuliani, eccezionalmente aperta solo per questo evento. Partner dell’evento è anche l’Associazione Borgo Antico.

Per accedere alla visita è necessario:

– Prenotarsi con un Whatsapp al numero 3342731232 (Associazione 21), in quanto la visita è a numero chiuso;

– Versare in sede di ritrovo la quota di €10,00 a sostegno della raccolta fondi.