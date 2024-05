“Cosa fanno le femmine in bagno”, one man show di Guido Catalano alle Vecchie Segherie Mastrototaro/ VIDEO

Un modo per scrutare l’universo femminile attraversi gli occhi di un uomo, degli uomini che non riescono a capire, tra le tante cose, cosa facciano le femmine in bagno.



È la sintesi, per l’appunto, del libro Cosa fanno le femmine in bagno di Guido Catalano edito da Feltrinelli.

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, che hanno registrato il sold out per l’one man show di Catalano, hanno ospitato il poeta e scrittore torinese che ha messo in evidenza, attraverso la vita dei protagonisti della sua ballata tristallegra, i misteri che aleggiano sull’altra metà del mondo, quella più popolosa tra l’altro, quello delle donne.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.