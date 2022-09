Blu Festival 2022, oggi gli “Special “Needs” in concerto al porto

Si svolgerà questa sera, domenica 11 settembre, con inizio alle 21.30, il concerto degli “Special Needs” nell’ambito del Blu Festival 2022, promosso e organizzato da Bisceglie Approdi Marina Resort col patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Rinviato il 1° settembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche (leggi quiI), l’evento dal vivo (rientrante nelle iniziative di promozione per la Bandiera Blu, assegnata per il secondo anno a Bisceglie sia per il porto turistico amministrato dall’ing. Nicola Rutigliano sia per diversi tratti della costa) si caratterizzerà per la suggestiva location in cui si esibiranno i musicisti, ricavata a bordo di un imponente trimarano sullo specchio acqueo prospiciente le attività di Via La Spiaggia.

Formata da sei elementi (Vito D’Ambrosio chitarra e solista, Fabrizio Montinaro chitarra, Carlo Pisani batteria, Michele Sallustio basso, Nico Sasso voce e chitarra, Felice Spaccavento tastiere), la rock band suona assieme da circa 10 anni, benché la formazione sia stata rinnovata a seguito della prematura scomparsa del batterista Aldo Grosso. Gli “Special Needs” sono pronti a coinvolgere il pubblico attraverso celebri canzoni della scena rock internazionale e italiana (Pink Floyd, Dire Straits, Deep Purple, Vasco, The Clash, U2 e Ligabue).

Il gruppo, composto da stimati professionisti in diversi ambiti lavorativi, è inoltre spesso impegnato in serate a scopo benefico: a tal riguardo, il concerto di domenica prossima targato Blu Festival rappresenta l’evento di ringraziamento per la raccolta fondi effettuata nel corso della recente “Bisceglie En Blanc – la cena bianca di Puglia” organizzata dall’associazione Pro Artibus. Il ricavato della serata è andato alla cooperativa sociale “Uno tra Noi” Onlus, attiva da anni sul territorio biscegliese con la gestione di un centro diurno socio-educativo e riabilitativo, il cui impegno è rivolto a persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale.