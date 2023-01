Revoca Lorusso, Confcommercio: “Strategie incomprensibili. Così si allontana la gente dalla politica”

In seguito alla sostituzione dell’assessore al commercio Maria Lorusso, per ora del primo cittadino Angelantonio Angarano, Bisceglie24 ha chiesto un parere nel merito al presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, il quale ha, insieme alle diverse associazioni di categoria di riferimento, avuto quotidiani contatti con l’ex assessore soprattutto per questioni legate alla nuova area mercatale e alle iniziative messe in campo da Confcommercio.

“Ho appreso con non poco rammarico la notizia della revoca assessorile all’avvocato Maria Lorusso. Senza nulla togliere a chi si appresta a lavorare nell’ambito del commercio locale, mi preme sottolineare quanto proficuo, fruttuoso, costante e sinergico sia stato il lavoro intrapreso nel corso del suo incarico con l’avvocato Maria Lorusso”.

E aggiunge: “Ha ragione l’avvocato Lorusso: la politica ha le sue regole, a volte dure da digerire, a volte davvero incomprensibili agli occhi dei cittadini, ma chi abbraccia seriamente e diligentemente lo spirito di servizio verso la comunità osserva e rispetta. Noi, come associazione di categoria, non possiamo che ringraziare Maria, voglio chiamarla come quotidianamente si chiama una persona vicina, per essere stata propositiva, sempre pronta all’ascolto e a recepire le istanze della categoria – sostiene Carriera – Chi crede ancora nei valori della Politica e si mette al servizio dovrebbe essere valutato per le personali capacità tecniche, professionali e umane e non per, ahinoi, mere strategie di posizionamenti politici che nulla hanno a che fare con l’operato amministrativo. In tal modo riteniamo non si cresca, ma si favorisca soltanto l’allontanamento, ormai sempre più tangibile, della gente dalla vita politica attiva“, sottolinea il numero uno di Confcommercio Bisceglie.

In conclusione, l’auspicio per Carriera è “ricevere la medesima attenzione da parte di chi subentra, a cui auguriamo un ottimo lavoro“.