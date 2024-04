Alla “Battisti-Ferraris” presentazione del progetto “Cuerdas” con l’Associazione AmAri

Una data speciale per rivedersi ed affrontare alcune tematiche nel ricordo di Arianna. Questo è accaduto oggi negli spazi della Scuola Secondaria di Primo grado Battisti-Ferraris con la presentazione del progetto “Cuerdas” a cura dell‘Associazione AmAri Aps.

La gentilezza come strumento di inclusione e solidarietà è stato il tema introdotto da Laura Dell’Olio, presidente AmAri e mamma di Arianna Papagni che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Piccoli gesti che fanno bene al benessere personale oltre che allo stare accanto a chi vive un momento di difficoltà.

Nel corso della mattinata spazio anche alla dottoressa Lella Papagni che affrontato il tema della disabilità e le tecniche di approccio utili per la gestione delle relazioni. L’avvocato Adriana Moschetti, invece, ha offerto spunti di riflessione sulla diversità come espressione effettiva del principio di uguaglianza con un invito al rispetto dei diritti e delle esigenze altrui per una serena convivenza sociale. Un momento dedicato alle esperienze vissute in prima persona è stato quello che ha visto protagoniste Genny e Rosa Dell’Olio, zie della piccola Arianna. Momenti di vita vissuta ma con la potenza dell’amore come “motore” della vita.

“In un giorno così importante per me – racconta Laura Dell’Olio – ha riempito il cuore cogliere l’entusiasmo dei ragazzi nei confronti di un tema così profondo. Ringraziamo di cuore gli alunni, i docenti e il Direttore Scolastico per lo spazio che ci ha concesso. L’Associazione AmAri – conclude – riprenderà le sue attività a partire dal prossimo mese di maggio”.