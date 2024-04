San Giuseppe, il calendario dei festeggiamenti a cura della parrocchia di San Lorenzo

La parrocchia di San Lorenzo ha stilato il programma dei festeggiamenti devozionali in onore di San Giuseppe.

Si parte sabato 27 aprile dalle 16:00 alle 19:00 con “Bici in festa”, evento aperto ai ragazzi dai 5 ai 15 anni organizzato in collaborazione con la Scuola di Ciclismo “Cavvallaro” in zona piazza Vittorio Emanuele prospiciente il Calvario.

Domenica 28 aprile è il giorno dell’intronizzazione di San Giuseppe e sono previsti i seguenti appuntamenti: alle 18:30 la celebrazione del Santo Rosario, alle 19:00 la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio D’Addato, parroco della Parrocchia San Giacomo Maggiore di Barletta, alle 20:30 l’evangelizzazione in piazza Vittorio Emanuele – lato Calvario.

Lunedì 29 aprile alle 17:30 verrà celebrato il Santo Rosario, alle 18:00 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da don Sergio Pellegrini, vicario generale dell’Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, alle 20:00 ci sarà la cerimonia di donazione delle opere dell’artista Leonardo Cosmai, alla comunità parrocchiale di San Lorenzo. A seguire “Il mistero dell’Arte”, regia di Antonia Barba, in collaborazione con lo staff del Gruppo Imago e con l’Ass.ne Shara ODV.

Martedì 30 aprile alle 17:30 verrà celebrato il Santo Rosario, alle 18:00 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da don Mimmo Marrone, parroco della parrocchia San Ferdinando, alle 19:30 si terrà l’evento “Raccontiamo San Giuseppe” a cura dei gruppi di catechismo della parrocchia, alle 21:00 ci sarà l’Agape Comunitaria.

Mercoledì 1° maggio è il giorno della festa parrocchiale di San Giuseppe e sono previsti i seguenti appuntamenti: alle 9:30 si svolgerà il Giro per le vie della parrocchia della storica premiata tradizionale Bassa Musica di Molfetta, alle 18:00 la celebrazione del Santo Rosario, alle 20:00 avrà luogo la Processione dell’immagine di San Giuseppe per le seguenti vie: Chiesa San Lorenzo, Via San Lorenzo, Via Curtatone, Via Pozzo Marrone, Via G. Matteotti, Vicolo Cirillo, Piazza Vitt. Emanuele II, Via A. De Gasperi, Via Pastrengo, Via Ugo Bassi, Via Ariosto, Via L. Papagni, Via D. Campagnola, Via Roma, Via Europa, Via S. Silvestris. Alle 22:00 spazio ai fuochi pirotecnici. Durante il passaggio della Processione è gradito addobbare il proprio balcone con coperte e luci.