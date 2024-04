“La Tela del Mediterraneo”: Scuola di Alta Formazione Filosofica a Bisceglie

Si svolgerà il prossimo 26 aprile, dalle ore 16.30, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, il secondo convegno internazionale “La Tela del Mediterraneo”: il Mediterraneo una sponda di saperi, V Scuola di Alta Formazione Filosofica. Un’iniziativa nell’ambito della seconda stagione in cui riflessioni a confronto fra associazioni, professionisti, studiosi, scuole, daranno un contributo per la difesa dei diritti delle donne, per lo sviluppo dell’autocoscienza e superamento di pregiudizi volti a conquistare sempre maggiori autonomie.

Si discuterà della sensibilizzazione di istituzioni e organismi, facoltà per ottenere maggiori diritti nel territorio e nei vari Paesi, poiché nelle diverse società le donne non vivono uguali condizioni. L’evento si svolge con il patrocinio morale dell’assessorato al Welfare Regione Puglia e dei Comuni di Bisceglie e Molfetta.

Interverranno i relatori: Prof.ssa Ester Basile, Prof. Gianni Antonio Palumbo, Prof. Pasquale e Prof.ssa Mariateresa Gallo, Prof. Vito Davoli, Dott.ssa Carmela Maietta, Prof.Marco Ignazio de Santis, Prof.ssa Maria Antonietta Selvaggio, Dott.ssa. Maria Rosaria Rubulotta, Avv. Giovanna Vista, Adalgisa Brigida.

Si ringrazia per il patrocinio morale le Associazioni: La Doppia Elica – Bari, Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, Anmi Bisceglie, Anmi Molfetta, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Commissione Pari Opportunità Comune di Molfetta, AMI Bisceglie, Fidapa Molfetta, Verso Levante Aps.