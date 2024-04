Consegnata alla Città la nuova area con circuiti pump track nel quartiere San Pietro

Da area in stato di abbandono ad area con due circuiti di pump track destinati a biciclette, pattini, roller, monopattini e skateboard. Questa mattina, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, alla presenza del campione di ciclismo Francesco Moser, ha consegnato alla Città la nuova area nel quartiere San Pietro, accanto a piazza don Milani, tra via Di Vittorio e via Amando Vescovo.

Alla consegna del pump track, con i bambini del Terzo Circolo Didattico San Giovanni Bosco e la benedizione del parroco di San Pietro don Gaetano Corvasce, sono intervenuti Tommaso Depalma, presidente consorzio “Puglia, Bici e Futuro”, Giuseppe Calabrese, presidente FCI Puglia, Angelo Giliberto, presidente Coni Puglia, Antonio Rutigliano, Delegato Coni Bat, prima dell’ospite d’onore Francesco Moser e del Sindaco Angarano.

La struttura, realizzata grazie a un finanziamento regionale di 500mila euro destinati a interventi da inserire nel Programma dell’abitare sostenibile e solidale, nasce per la pratica degli sport su mezzi a ruote privi di motore come biciclette, pattini, roller, monopattini, skateboard. I circuiti “pump track” sono, infatti, articolazioni del suolo con gobbe, cunette e curve sopraelevate/paraboliche raccordate tra loro (senza gradini, né salti di quota) che permettono la pratica, nel rispetto delle norme di sicurezza, a persone di tutte le età, dai principianti agli atleti professionisti.

“Il progetto della nuova area verde nel quartiere San Pietro si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dei quartieri. Gli interventi hanno infatti riguardato l’incremento delle superfici pedonali; il rifacimento del marciapiede; la realizzazione di una nuova recinzione metallica; la messa a dimora di nuove alberature; l’installazione di panchine, rastrelliere ed elementi di arredo urbano; l’integrazione della pubblica illuminazione, sia per gli spazi pedonali che per la pista; l’installazione di un volume prefabbricato con servizi igienici e i relativi allacci alla rete idrico-fognante ed elettrica”, si legge nel comunicato stampa comunale.