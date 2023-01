Rimpasto di giunta, via Storelli e Lorusso: nominati assessori Carla Mazzilli e Italo Innocenti

Sostituendo Maria Lorusso e Domenico Storelli, subentrano in giunta Italo Innocenti, giovane laureato in Scienze della Amministrazione pubblica e privata, con deleghe a Partecipazione e beni comuni, Sport e tempo libero, Politiche giovanili e servizio civile, Diritti e benessere degli animali; e Carla Mazzilli, già vicepresidente del consiglio comunale e consigliere comunale di maggioranza del gruppo Insieme per Bisceglie, con deleghe a Sviluppo economico e attività produttive, Suap, Contratti e appalti, Contenzioso. L’avv. Domenico Storelli continuerà ad operare con questa amministrazione comunale dedicandosi al Distretto Urbano del Commercio.

“Desidero ringraziare sentitamente gli assessori Lorusso e Storelli per il lavoro che hanno svolto in questi anni con competenza e passione, avendo come unico obiettivo l’interesse pubblico e il futuro della Città”, ha sostenuto il Sindaco Angarano. “E naturalmente esprimo un caloroso benvenuto e buon lavoro agli Assessori Innocenti e Mazzilli. La manovra effettuata, in base ad un criterio di omogeneità, consente oltretutto di dare ulteriore spazio ai giovani, come fatto sinora, con l’ingresso in giunta, accanto all’esperienza di Carla Mazzilli, di un giovane fortemente motivato per maturare esperienza e mettersi al servizio della Comunità. Anche in consiglio si apre la strada all’ingresso di un altro giovane e qualificato professionista”.

Oltre ad Italo innocenti in giunta, infatti, in consiglio comunale è deputato a fare il suo esordio Elio Belsito, giovane avvocato, subentrando a Carla Mazzilli in seno alla lista Insieme per Bisceglie, che conferma il sostegno al Sindaco Angarano.

Gli assessori a comporre la giunta sono dunque:

· Angelo Michele Consiglio (cui vengano altresì assegnate le funzioni di vicesindaco) con delega a: Urbanistica e politiche del territorio, Edilizia privata, Centro storico, Lavori pubblici;

· Roberta Rigante con delega a: Politiche sociali, Integrazione e inclusione, Sussidiarietà, Politiche attive del lavoro, Politiche di genere e pari opportunità, Politiche ed emergenze abitative, Agenzia per la casa, Servizi elettorali e demografici;

· Giovanni Naglieri con delega a: Igiene e sviluppo urbano sostenibile, Ambiente e mobilità sostenibile, Marketing territoriale, Turismo;

· Natale Parisi con delega a: Polizia locale e sicurezza urbana integrata, Viabilità e trasporti, Manutenzioni e verde pubblico, Arredo e decoro urbano, Patrimonio e demanio, Servizi cimiteriali;

· Addolorata Bianco con delega a: Cultura, Rapporti con le associazioni, Formazione, Politiche educative e scolastiche, Biblioteche, Musei;

· Carla Mazzilli con delega a: Sviluppo economico e attività produttive, Suap, Contratti e appalti, Contenzioso;

· Italo Innocenti con delega a: Partecipazione e beni comuni, Sport e tempo libero, Politiche giovanili e servizio civile, Diritti e benessere degli animali.