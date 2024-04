Bisceglie si prepara a celebrare l’anniversario della Liberazione

Il Comune di Bisceglie si prepara a celebrare il 79esimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal Nazifascismo con una manifestazione commemorativa che si terrà la mattina di giovedì 25 aprile.

La cerimonia, che vedrà la partecipazione di Autorità civili, militari e religiose, avrà inizio con il raduno alle ore 9.30 a Palazzo San Domenico. Da lì, alle ore 10, partirà un corteo per la deposizione delle corone alla lapide del Milite Ignoto in Via Cardinale Dell’Olio, al busto di Vincenzo Calace in Piazza Margherita e al monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele II.

Alle ore 10.30, in Piazza Vittorio Emanuele II, si terranno la cerimonia di alzabandiera e la liturgia della Parola officiata da Monsignor Giovanni Di Benedetto. La manifestazione, accompagnata dal Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate – Città di Bisceglie”, si concluderà con il saluto istituzionale del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.