Nuovo successo esterno per la Star Volley Bisceglie che espugna il campo del San Giorgio sul Sannio

Ventiduesima vittoria su ventitré gare per la Star Volley Bisceglie che supera in trasferta anche il San Giorgio sul Sannio per 0-3 legittimando ulteriormente il proprio primato nel girone I di Serie B2.

Una vittoria rotonda per le nerofucsia di coach Giunta, bravissime a prendere il comando delle operazioni fin dalle primissime battute non lasciando alcuna possibilità alle rivali. Inizio di partita di grande personalità delle biscegliesi che mettono in chiaro fin da subito le cose attaccando e mostrando le proprie qualità fin dall’inizio. Il primo set è infatti un autentico monologo nerofucsia che si chiude con un eloquente +12 (13-25) che vale lo 0-1. Nel secondo parziale le padrone di casa provano a restare attaccate alle avversarie e così la determinazione di San Giorgio sul Sannio produce un secondo set decisamente equilibrato che, però, nelle battute conclusive vira a favore delle ospiti grazie ad una maggiore concentrazione della capolista nelle fasi cruciali della frazione, chiusasi sul 20-25. Il doppio vantaggio consente a Star Volley di poter giocare con grande tranquillità il terzo parziale che si trasforma in autentico assolo delle nerofucsia, determinatissime a chiudere la gara. Infatti, capitan Haliti e compagne concedono appena nove punti alle avversarie chiudendo set e partita in pochissimi attimi. Il 9-25 finale infatti manda in archivio la terza frazione, sancisce la fine delle ostilità certificando il ventiduesimo successo in campionato delle biscegliesi.

La vittoria conquistata consente a Star Volley di salire a quota 66 punti in classifica arrotondando ancora di più il proprio bottino e il vantaggio sulla seconda posizione, lievitato ora a +16 in virtù dei risultati maturati sugli altri campi. Nel prossimo turno, in programma sabato 27 aprile, le biscegliesi ospiteranno al PalaDolmen le leccesi di Cutrofiano, penultime in graduatoria, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 maturata contro la FLV Cerignola. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)