“Piazza Fontana. La poesia non dimentica”, conferenza a Bisceglie

Domani 25 aprile nella sala convegni di Universo Salute avrà luogo una conferenza dal titolo “Piazza Fontana. La poesia non dimentica”. L’iniziativa è organizzata dal Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie in collaborazione con Universo Salute Opera don Uva.

Hanno aderito alla manifestazione l’ANPI Bisceglie, la locale Associazione mazziniani italiani, Speaksi scuola d’inglese di Corato, Nicotel Bisceglie, Club per l’Unesco Bisceglie e Comune di Bisceglie.

L’occasione per ragionare di Resistenza è data dal libro Piazza Fontana, che sarà presentato da Angelo Gaccione, Giuseppe Langella, Zaccaria Gallo e la consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro.

Il volume si compone di ben 42 autori alcuni fra i maggiori del Novecento. Ci sono poeti scomparsi (Pier Paolo Pasolini, Julian Beck, Giovanni Raboni, Roberto Sanesi, tanto per fare qualche nome), e ci sono poeti viventi di primo piano (Oldani, Fiori, Consonni, Tonon, Sthen, Guarracino, e così via). Un coro di voci articolato e complesso che attraverso la parola poetica arriva ai nostri cuori. Versi che ci emozionano, ci addolorano, ci indignano, ma allo stesso tempo ci rendono più consapevoli rispetto alla nostra coscienza di cittadini e al dovere di ciascuno in difesa della democrazia, della libertà, della pace, della vita.