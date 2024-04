Interventi di manutenzione straordinaria: chiusura di un giorno del cimitero comunale

“Il Cimitero Comunale resterà temporaneamente chiuso lunedì 22 aprile per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria del verde e contenimento delle erbe infestanti”. Ad informare la cittadinanza è una nota del Comune di Bisceglie.

“Queste operazioni sono indispensabili per garantire l’igiene, l’ordine e il decoro del camposanto. La chiusura temporanea – conclude la nota da Palazzo San Domenico – è necessaria per consentire agli addetti di svolgere gli interventi in sicurezza e rispettare le prescrizioni tecniche dei prodotti fitosanitari utilizzati in ottemperanza alle normative vigenti”.