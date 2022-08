Goletta Verde: i risultati delle analisi microbiologiche nelle acque biscegliesi

Tra l’11 e il 13 luglio scorsi, le volontarie e i volontari di Goletta Verde hanno campionato 29 punti lungo la costa pugliese, sei foci e 23 punti a mare, dove sono state svolte analisi microbiologiche. Tutti i punti campionati sono risultati entro i limiti di legge, compreso quello biscegliese esaminato (zona Ponte Lama).

“Il monitoraggio di quest’anno premia la costa pugliese: un risultato ascrivibile probabilmente a una buona gestione del comparto pugliese ma anche alla siccità che imperiosa imperversa lungo tutto lo Stivale e che ha portato a secco molti dei già esigui canali della regione – dichiara Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde – Un risultato positivo di questo genere, tuttavia, non deve certo fare abbassare la guardia sullo stato di salute delle acque marine pugliesi, ma anzi spingere a implementare azioni virtuose e investimenti per mantenerlo, e a ricercare sempre una buona performance delle acque di balneazione, a vantaggio di cittadini, turisti e territorio”.

Per quello che concerne invece il Focus Depurazione, il rapporto di Legambiente evidenzia come dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia nel 2021 (2.216 controlli, su n.176 impianti di depurazione a servizio degli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 AE), risultavano 27 presidi depurativi che nel 2021 avevano presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Tra questi anche quello di Bisceglie, per il quale si procederà al miglioramento della gestione con interventi di manutenzione straordinaria insieme a quelli di Bitonto, Gravina in Puglia, Andria, Trani, Cerignola, Lesina, Manfredonia, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Stornara, Copertino, Galatone, Ugento e Crispiano.

Nel settore depurazione, l’attuale programmazione PdI 2020-2023 prevede n.264 interventi infrastrutturali, volti al miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti finali. Di questi 264, dal rapporto di monitoraggio aggiornato al 31.12.2021, si evince che 58 risultano ultimati, 47 in esecuzione e 159 in fase di progettazione.