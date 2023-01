Virtus Bisceglie eliminata dalla Coppa Puglia

Si conclude agli ottavi di finale il percorso della Virtus Bisceglie nella Coppa Puglia riservata alle compagini militanti nei campionati di Prima e Seconda Categoria. I virtussini infatti, pareggiano per 0-0 nel match di ritorno contro il Real Sannicandro disputatosi al “Di Liddo” e, in virtù del ko maturato all’andata, salutano la competizione.

I biscegliesi partono forte sfiorando il vantaggio al 2′ e al 4′ con Ragno e Musacco. Entrambi i tentativi però, non sortiscono gli effetti sperati. Al 14′ hanno una ghiotta occasione per passare il vantaggio. Tocco di mani nell’area avversaria e calcio di rigore concesso dall’arbitro Vozza di Bari. Va sul dischetto Musacco che centra il palo. Successivamente Di Franco non trova il giusto pertugio mentre, al 27′ l’unico tiro in porta della squadra ospite viene neutralizzato da Piarulli con l’aiuto del palo. Nella ripresa, la Virtus continua a detenere il pallino del gioco ed al 60′ la punizione di Musacco non centra i tre legni. I virtussini rimangono in 9 uomini per le espulsioni di Preziosa e Musacco ma, nonostante la doppia inferiorità numerica, si rendono pericolosi all’84’ con Preziosa trovando l’opposizione del portiere ospite. Nel finale, i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un fallo di mani in area ospite con il direttore di gara che ha lasciato proseguire il gioco.

Archiviata la competizione regionale, la Virtus tornerà in campo domenica 29 gennaio. Al “Di Liddo” arriverà lo Stornarella. Fischio d’inizio ore 11.00.

Foto: Cristina Pellegrini