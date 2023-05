Unione Calcio Bisceglie, Sergio Quercia comunica la scelta di non proseguire con il team

“L’Unione Calcio Bisceglie comunica che, dopo un percorso in azzurro lungo 9 anni, il preparatore atletico della prima squadra e collaboratore tecnico, Sergio Quercia, ha comunicato la scelta di non proseguire la sua avventura con il team nella prossima stagione.

La dirigenza del sodalizio, legata da profondo affetto e stima nei confronti del professionista, sempre con un comportamento esemplare sia come calciatore che poi come preparatore, ha assecondato la volontà di confrontarsi con altre sfide di Sergio, che pochi mesi fa ha conseguito il titolo di abilitazione Figc di preparatore atletico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

La proprietà e la dirigenza tutta ringraziano sinceramente Sergio, in azzurro dalla stagione 2014/2015 nelle vesti di preparatore del settore giovanile e dal 2015/2016 in campo da calciatore, per la professionalità, la disponibilità, le soddisfazioni e i risultati raggiunti insieme in questi 9 anni.

Tantissimi sono i ricordi indelebili che legano, e legheranno per sempre, Sergio al team azzurro e ogni singolo componente, presente e passato, del sodalizio azzurro desidera ringraziarlo per la passione con cui ha affrontato ogni giorno nella nostra Famiglia.

Al Prof. Quercia gli auspici ed auguri per un futuro roseo e che l’Unione, sia stata la palestra ed un trampolino, per una carriera da preparatore atletico di caratura professionistica.

La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre”. FOTO: MARCELLO PAPAGNI