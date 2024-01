Turno casalingo per la Diaz, Futbol Cinco e Nettuno in trasferta

L’ultimo weekend del mese di Gennaio prevede tre gare tutte da vivere per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 27 alle ore 16.00.

I biancorossi ospiteranno al “Pala Dolmen” la Main Solution Mirto nella gara numero 14 del campionato cadetto girone G. I biscegliesi mettono nel mirino l’undicesimo successo stagionale e vogliono chiudere nel migliore dei modi la settimana dopo le due affermazioni con Maschito (in campionato) e Castellana (in Coppa). La compagine calabrese è reduce dal successo per 11-8 contro il Senise e va a caccia di punti per uscire dalla zona calda della graduatoria. Calabresi a segno in 49 occasioni contro le 46 della Diaz. Questi ultimi però, detengono la difesa meno perforata con 29 marcature subite mentre il Mirto ne ha subiti ben 77 (peggior reparto arretrato). All’andata la capolista si impose per 5-2.

Il Futbol Cinco vuole proseguire il buon periodo di forma nella trasferta di Bari contro il Cus nel match in programma al “Centro Sportivo Cus” in occasione della quinta giornata del massimo torneo regionale. Una contesa aperta ad ogni risultato considerando che sono in palio punti importanti per la permanenza in serie C. Le due compagini sono separate da otto lunghezze. (21 del Cus contro i 13 del Cinco). All’andata il Bari s’impose per 3-2 con le marcature biscegliesi siglate da L’Erario e Tritto.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Comunale di Via Giampaolo” di Rutigliano ospite dell’Azetium nel quattordicesimo turno del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri vanno a caccia del riscatto dopo il ko con la Soccer Altamura e vendicare la sconfitta patita all’andata. Padroni di casa che vogliono interrompere la striscia positiva di risultati.

Foto: Pagina Facebook Nettuno