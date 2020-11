Strepitoso successo esterno del Bisceglie Femminile

Una prestazione incredibile, coraggiosa e difensivamente perfetta. Il Bisceglie Femminile espugna il domicilio della Kick Off con il punteggio di 4-3, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A di futsal, e coglie tre punti importantissimi per il morale e per la classifica.

Mister Ventura sceglie Oselame, Nicoletti, Tres Villa, Marino e Giuliano in quintetto mentre dall’altra parte sono Franco, Pomposelli, Bertè, Vanin e Bettioli a comporre lo starting five. Il match inizia su ritmi incredibili e dopo meno di tre minuti le due squadre vanno già in rete. Al 2’06” è Vanin a portare in vantaggio le padroni di casa con una grande giocata in banda sinistra e un diagonale potente e preciso. Dopo meno di trenta secondi, però, il Bisceglie reagisce e pareggia subito la sfida con un bellissimo gol di Giuliano al termine di un triangolo perfetto con Nicoletti. Dopo l’avvio scoppiettante la partita procede con la Kick Off che prova a prendere il comando delle operazioni e a cercare un varco nell’attenta difesa biscegliese. Dall’altra parte le ragazze di mister Ventura non disdegnano di pressare alto e di colpire in contropiede. Tra il sesto e il settimo minuto serve un clamoroso doppio intervento di Oselame sulle conclusioni di Bettioli e, ancora, di Vanin per mantenere la parità mentre qualche secondo più tardi Nicoletti rischia l’autogol ma il portiere neroazzurro è attento e chiude la porta. Le pugliesi non restano a guardare e rispondono due volte con Giuliano; nella seconda circostanza solo la prodigiosa uscita di Franco nega la doppietta alla numero dieci ospite. I due estremi difensori sono in una giornata di grazia e all’ottavo minuto è Oselame a dire di no a Pomposelli con un clamoroso intervento dopo che la giocatrice di casa aveva approfittato di un errore di Matijevic. A metà frazione le ragazze di Ventura, però, rompono l’equilibrio e si portano in vantaggio grazie al pallonetto di Annese, brava a rubare palla a Vanin a centrocampo e a superare Franco con freddezza. Nella seconda metà del primo tempo, i ritmi di gioco continuano ad essere altissimi ma le occasioni si riducono da entrambe le parti. Soltanto nel finale di frazione Oselame è costretta ad opporsi alla conclusione di Bertè mentre dall’altra parte è Annese a sprecare la palla dell’1-3 facendo una cosa a metà tra un assist a Giuliano e un tiro con il risultato che la sfera termina sul fondo. Il timore del doppio svantaggio scuote le padroni di casa che vanno vicinissime al 2-2 a due minuti e quindici dall’intervallo quando il missile di Vanin si stampa sul palo.

La ripresa si apre con il botta e risposta generato dalle conclusioni sul fondo di Pomposelli e Tres Villa ma, soprattutto, con la rete del clamoroso 1-3 ospite firmato da Oselame dopo meno di due minuti. Il numero uno nerazzurro rinvia dalla propria area e beffa Franco con la collaborazione di Giuliano, fondamentale nel mettere fuori causa il portiere di casa con una finta. La reazione della Kick Off è veemente e dopo un paio di interventi di Oselame è ancora Vanin ad andare in rete e ad accorciare le distanze con un diagonale mancino al 5’15”. La stanchezza inizia ad affiorare in entrambe le formazioni ma le lombarde si gettano in avanti alla ricerca del pareggio, la difesa ospite tiene benissimo per tutta la fase centrale del secondo tempo non lasciando conclusioni pulite alle avversarie. Il Bisceglie, a differenza della prima parte di gara non riesce più ad affacciarsi con continuità nella metà campo difesa da Franco. La fase difensiva perfetta di Giuliano e compagne regge benissimo fino a sette minuti dal termine quando Vanin illumina prima per Pomposelli e, poco dopo, per Privitera, ma entrambe da buonissima posizione falliscono il 3-3. Le occasioni fallite convincono la Kick Off a rompere gli indugi e schierare il portiere di movimento. La scelta aumenta ancor di più la pressione nei confronti della retroguardia pugliese e a cinque minuti dalla fine le padroni di casa, sfruttando la superiorità numerica, si procurano un calcio di rigore per fallo di mano di Giuliano. Dal dischetto si presenta Pomposelli ma Oselame conferma ancora una volta il suo strepitoso pomeriggio di grazia e respinge il tiro della numero due in maglia nera. Le lombarde, però, non risentono minimamente dell’errore dal dischetto e riequilibrano la partita pochi secondi più tardi con il gol di Privitera, lasciata colpevolmente sola sul secondo palo dalla difesa nerazzurra. Sembra il preludio alla rimonta della Kick Off che, infatti, sceglie di rimanere con il portiere di movimento nonostante la parità raggiunta. Proprio questa circostanza consente ad Annese di firmare la propria doppietta personale, rubando palla a Pomposelli con un’azione fotocopia a quella che aveva portato al gol nel primo tempo, e riportare in vantaggio il Bisceglie sul 3-4 a 2’55” dalla sirena. Negli ultimi centottanta secondi di gara la Kick Off si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, prima Bertè ci prova di rabbia con un missile dalla distanza che si perde alto mentre nell’ultimo giro di lancette è Sabatino a calciare sul fondo. Poco prima, a cento secondi dalla fine, Annese avrebbe potuto porre termine alle sofferenze del Bisceglie ma anziché servire le compagne e preferendo fare tutto da sola aveva sprecato il match point.

Con la splendida vittoria odierna le ragazze di mister Ventura salgono a quota sei punti in classifica agganciando le avversarie odierne. Nel prossimo incontro, in programma domenica prossima 6 dicembre, le neroazzurre ospiteranno al PalaDolmen il Pelletterie Firenze.

KICK OFF-BISCEGLIE FEMMINILE 3-4 (1-2 p.t.)

KICK OFF: Franco, Pomposelli, Bertè, Vanin, Bettioli, Bovo, Privitera, Sabatino, Plevano, Elpidio, Valeria, Mannucci. All: Russo

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Tres Villa, Marino, Giuliano, Annese, Ion, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Rozo, Loconsole. All: Ventura

MARCATRICI: 2’06” Vanin (K), 2’34” Giuliano (B), 9’ 22” Annese (B), 21’56” Oselame (B), 25’15” Vanin (K), 35’07” Privitera (K), 37’05” Annese (B)

AMMONITE: Oselame (B), Marino (B), Sabatino (K), Giuliano (B)

ARBITRI: Gioacchino Lattanzio (Collegno), Vittorio Mattioda (Ivrea). CRONO: Aurelian Petrica Chirvasuta (Monza)