Star Volley sul parquet di Castellaneta per prolungare la striscia positiva

Dopo la vittoria nello scontro diretto con l’Oplonti Vesuvio, va a caccia della settima vittoria consecutiva Star Volley Bisceglie che punta all’ennesimo successo per mantenere la vetta solitaria della classifica.

Avversario di turno è l’ostica Greenergy Castellaneta che, domani a partire dalle ore 18, riceve le nerofucsia di fronte al pubblico amico, nel match valevole per il settimo turno del girone I di Serie B2, con l’intenzione di mettere in difficoltà la capolista e prolungare la propria striscia positiva. Le tarantine, infatti, dopo un difficile inizio di stagione hanno cambiato marcia e sono reduci da due vittorie consecutive contro Volare Benevento ed Accademia Benevento che hanno permesso loro di raccogliere i primi sei punti stagionali. Sul fronte opposto, Haliti e compagne hanno preparato con attenzione questa insidiosa trasferta in settimana consapevoli che la vittoria nello scontro diretto di settimana scorsa va archiviata in quanto il campionato resta ancora lunghissimo e occorre restare concentrate per raggiungere l’obiettivo finale.

La gara tra Greenergy Castellaneta e Star Volley Bisceglie sarà diretta dal duo arbitrale composto da Salvatore Nibali e Fabrizio Peragine. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)