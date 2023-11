Star Volley si riscatta liquidando Villaricca in un match senza storia / CLASSIFICA

Reazione immediata, prova convincente e tre punti meritatissimi. Questo, in sintesi, è il racconto dell’ottava giornata del campionato di Serie B2 della Star Volley Bisceglie che si riscatta prontamente, dopo la sconfitta patita settimana scorsa a Castellaneta, superando nettamente al PalaDolmen il Villaricca con il punteggio di 3-0.

Partita senza storia, dominata in lungo e in largo dalle nerofucsia brave a partire subito forte e ad indirizzare la frazione inaugurale nella fase centrale grazie a due ace di Mileno. Le padrone di casa allungano così fino al +10 finale (25-15) che vale la vittoria del set d’apertura. Il vantaggio rende ancor più fluido ed efficace il gioco delle biscegliesi ed il secondo set si trasforma in un autentico monologo nerofucsia che sul 4-2 a proprio favore inanellano un parziale di 11-0 decisivo per indirizzare anche il secondo set. Sul 15-2 infatti la partita si ferma per diversi minuti a causa di un problema tecnico al referto elettronico, ma alla ripresa del gioco le campane non riescono a ricucire l’ampio divario, anzi, le biscegliesi spingono ancora sull’acceleratore e chiudono la frazione lasciando alle avversarie appena sette punti (25-7). Sul 2-0 Bisceglie mantiene alto il livello di gioco al fine di chiudere al più presto i conti e l’andamento della frazione conferma la grande capacità di controllo delle operazioni da parte delle ragazze di coach Giunta, abili a partire fortissimo portandosi sull’8-3 e successivamente ad allungare fino al 18-6, preludio al 25-10 finale certificato dal match point sfruttato da capitan Haliti per il 3-0 finale.

Un successo importante per Star Volley che mostra il carattere e la determinazione di tutto il collettivo biscegliese, desideroso di rimanere ai piani alti della graduatoria. Le nerofucsia salgono così a 22 punti in classifica mantenendo la vetta ed una lunghezza di vantaggio sul Vesuvio Oplonti. Nel prossimo turno, che inaugura il mese di dicembre, Haliti e compagne saranno di scena domenica pomeriggio, 3 dicembre, alle ore 18 sul campo della FLV Cerignola. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

